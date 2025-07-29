Самарцы рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе

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В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Главным источником стресса на работе 16% опрошенных самарцев назвали поведение коллег. В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и проч. На втором месте среди источников стресса на работе — отношение руководства (14%), на третьем — непрофессионализм команды (12%). 9% респондентов назвали основной причиной своей нервозности низкую зарплату, по 8% — непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Горожан раздражают нечетко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 5%).



Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов.

Время проведения: 13—17 июля 2025 года