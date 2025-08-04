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Самарцы рассказали, что им мешает быть здоровыми

4 августа 2025 12:00
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Самарцы рассказали, что им мешает быть здоровыми

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие  представители экономически активного населения.

Что мешает самарцам быть здоровыми? 33% связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. 31% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 27% — отсутствие физической активности, а 23% — низкое качество медицинского обслуживания. 20% респондентов считают, что их здоровью вредит плохая экологическая обстановка, 15% указывают на вредные привычки. 12% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а еще 8% — недолеченные заболевания.

Женщины чаще жалуются на усталость, плохую экологию и недостаток физической активности. Мужчины же чаще называют в топ-3 самых важных причин вредные привычки, а также отказ от профилактических осмотров и лечения болезней.

Среди горожан в возрасте от 45 лет больше тех, кто связывает проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами и вредными привычками.

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще указывают на несоблюдение режима, тогда как те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, больше обеспокоены качеством медицинских услуг, экологической обстановкой и отсутствием регулярных медицинских обследований.

19% считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин. Более оптимистично оценивают свое здоровье молодые горожане (21% среди тех, кому до 35 лет), больше таких и среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей (24%).

Время проведения: 21—30 июля 2025 года
 

Теги: Опрос

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