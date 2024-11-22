Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу

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Против сверхурочных чаще те, кто ходит на работу каждый день. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие в режиме 40-часовой рабочей недели.

Мнение о том, что переработки являются нормой, нехарактерно для самарцев: его разделяют лишь лишь 4% из тех, кто работает на территории работодателя, 5% сотрудников с удаленным графиком и 3% с гибридным. Более распространена другая точка зрения: иногда нужно работать дольше, но не стоит превращать это в норму. Такой позиции чаще придерживаются работники с гибридным графиком (59% против 50% среди тех, кто ходит на работу, и 57% среди дистанционных сотрудников). О том, что все задачи следует выполнять исключительно в рабочее время, чаще говорят очные сотрудники (46% против 38% среди трудящихся удаленно и в гибридном формате).



По факту же только каждый пятый сотрудник никогда не работает в личное время (19% среди удаленщиков, 20% среди тех, кто ходит на работу, и 22% среди работников в гибридном режим). По 19% среди очных и дистанционных трудящихся приходится перерабатывать почти каждый день. Среди опрошенных с гибридным графиком таких 17%. Несколько раз в неделю чаще перерабатывают горожане на удаленке (33% против 21% среди ходящих на работу и 25% среди трудящихся в гибридном режиме).



Удается ли трудоустроенным горожанам решать личные дела, которые они запланировали на день? Большинство утверждает, что времени хватает (56% среди работающих по гибридному графику, 63% среди тех, кто ходит на работу, и 66% среди удаленщиков).

Время проведения: 2—21 ноября 2024 года