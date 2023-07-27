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Самарцы признались, что наличие (или отсутствие) отношений напрямую влияет на их самооценку

27 июля 2023 11:22
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Самарцы признались, что наличие (или отсутствие) отношений напрямую влияет на их самооценку

52% мужчин и 40% женщин из Самары ощущают себя комфортнее именно в отношениях. Четверть самарцев, которые состоят в отношениях, в большинстве своем ощущают счастье, им нравится вместе с партнером проводить досуг, ездить в отпуск в новые места (каждый пятый опрошенный). 

7% женщин испытывают тревогу, связанную с правильностью своего выбора. 2% мужчин признались, что они часто ревнуют свою вторую половинку. 

Чтобы справиться с негативом, половина женщин и мужчин обсуждают проблемы в отношениях со своим партнером, еще четверть мужчин и женщин – с друзьями. 

12% женщин и 8% мужчин обращаются за помощью к психологу (как индивидуально, так и в паре). Пик обращений к семейным психологам был замечен в 2021 году (+133% по сравнению с 2020 годом). Однако и сейчас семейная терапия продолжает рост. Порядка четверти всех обращений к психологам в 2022 году приходилось именно на решение конфликтов в отношениях (индивидуально и в паре). 

18% мужчин и 19% женщин грустно без отношений, им хочется испытывать любовь и нежность. 34% мужчин и 40% женщин тоже ощущают грусть без пары, но только иногда. При этом 5% мужчин и 2% женщин сталкиваются с давлением со стороны окружающих из-за отсутствия отношений. 

Чтобы справиться с негативными эмоциями, вызванными отсутствием отношений, руководитель службы психологической помощи Budu Татьяна Исраелян дает несколько советов: “Время отсутствия отношений можно потратить на себя: найти новое увлечение, хобби, внедрить в свою жизнь приятные утренние ритуалы, прогулки и посещение новых интересных мест,  общение с семьей и друзьями. Умение проводить время с самим собой – лучший способ избавиться от чувства одиночества. Главное тут уметь получать удовольствие от мелочей, и от возможности делать то, что хочется именно вам”.

Какие стереотипы окружают одиноких людей. 43% самарцев сталкивались с мнением о том, что старость без пары будет одинокой и несчастной. 41% россиян окружающие намекали на изъяны во внешности или характере, которые отталкивают потенциального партнера. Еще трети россиян утверждали, что каждый должен обустроить семейный быт, а без партнера это невозможно. 

Теги: Опрос

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