Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления

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8 ноября состоялось заседание Общественной палаты городского округа Самара. Тема совещания - информирование о преобразовании Самары в связи с переходом к одноуровневой системе местного самоуправления, в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который одобрен в первом чтении Государственной Думой Российской Федерации.

В настоящее время в Самаре действует двухуровневая система местного самоуправления, которая появилась в 2014 году. Областной центр имеет статус городского округа с внутригородским делением, а 9 внутригородских районов являются самостоятельными муниципальными образованиями.

«По мнению экспертов, существующая система показала низкую эффективность, породила разночтения и исключение единоначалия в процессах управления территорией города-миллионника. Нам предстоит не простая работа, ориентированная на преобразование городского округа Самара», - обратился к участникам заседания Председатель Общественной палаты Самары Габибулла Хасаев.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены проблемы существующей двухуровневой системы городского округа. В числе минусов были отмечены - дублирование и дробление городских полномочий, бюджетную необеспеченность районов, усложнение решения проблемных и текущих вопросов, размывание правового поля, неоправданное увеличение субъектов закупочного процесса, несоответствие двухуровневого устройства местного самоуправления принципам целостности и стройности единой системы публичной власти, существенные финансовые затраты на содержание аппаратов и обслуживание Советов депутатов внутригородских районов.

«Переход к одноуровневой системе управления областным центром, с одной стороны, позволит оптимизировать управление городским хозяйством, устранить дублирование функций, а с другой стороны, обеспечит более сбалансированное распределение ресурсов, повысит ответственность за решение конкретных задач», - отметил и.о. главы города Самары Иван Носков.

Почти десятилетний опыт работы муниципалитета по двухуровневой модели показал свою низкую эффективность. К такому мнению пришли и эксперты. В целях оценки эффективности работы двухуровневой системы устройства органов местного самоуправления Самары в 2019 году комитетом по местному самоуправлению Самарской Губернской Думы проводилось анкетирование депутатов и представителей ТОС, проводился анализ бюджетной политики внутригородских районов.

«Наша задача – сделать так, чтобы новая система работала. При этом мы должны сохранить все плюсы, которые есть в текущей системе. Главное так же, чтобы по итогам реформы люди увидели изменения к лучшему – что во дворе чисто, что в доме тепло, что все в порядке. Для простого человека не важно, как работает система, главное, чтобы он жил в достойных условиях. А это – наша основная задача», - отметила Депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, член комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Вера Попова.

Отметим также, что ранее прошли заседания общественных объединений и общественных организаций внутригородских районов об информировании о преобразовании городского округа Самара Самарской области.

«В обсуждении вопроса приняли участие почти 300 человек – представителей общественности. Так как устройство органов местного самоуправления, а особенно представительной ветви власти, - это решение, прежде всего, горожан. Жители должны располагать всей полнотой информации по вопросу инициативы реформы местного самоуправления, чтобы выразить свое мнение о преобразовании города», - рассказал Председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты г.о. Самара Сергей Семченко.

По итогам рабочей встречи члены Общественной палаты рекомендовали Главе Самары направить обращение в городскую Думу для выявления мнения населения о преобразовании городского округа Самара Самарской области. Следующим шагом будет проведение публичных слушаний по вопросу инициативы реформы местного самоуправления. Все желающие смогут направить свое мнение удобным для себя способом в Думу городского округа Самара. По завершении публичных слушаний все мнения, замечания предложения горожан будут обобщены и обнародованы.

Напомним, что о преобразовании городского округа Самара ранее говорил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что сегодня стоит задача изменить сложившуюся систему и перейти к одноуровневой системе местного самоуправления.