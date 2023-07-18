Самарцы пожаловались на  разрушения недавно отремонтированной  дороги по улице Третий проезд

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На днях в местных СМИ появились жалобы жителей областной столицы на то, что разрушению подверглась недавно отремонтированная дорога по улице Третий проезд.

Оперативнее всех отреагировал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Радько.

Уже сегодня он выехал на место, встретился с жителями, представителями подрядчика и экспертами.

Глава Октябрьского района Самары тоже остался недоволен состоянием дороги по ул. 3-й Проезд, которое совсем недавно было отремонтировано в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

«Выехал на место совместно с жителями дома №20 по ул. Печерская и представителями строительной компании ООО "СЗ "Архитектор", провели осмотр дорожного полотна вблизи ЖК "Дом у Космопорта-2"», - рассказал Сергей Радько в своих соцсетях.

Результатом «десанта» представителей подрядчика, партии, общественности на место стало обращение в

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

«Подготовим письмо для проведения ремонта дороги в рамках гарантийных обязательств», резюмировал Сергей Радько.

Фото: Сергей Радько