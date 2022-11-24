Самарцы пожаловались на закрытый проход к остановке "Киевская"

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Самарцы в социальных сетях рассказали о проблеме, связанной с проходом к остановке "Киевская". Все дело в том, что пройти напрямую нельзя из-за поставленного ограждения.

Автор поста указала, что все граждане, живущие в Ленинском районе города ходили до остановки этой дорогой. А в момент, когда на улице был гололед, то пешеходы увидели закрытый забор, пишет ГТРК Самара.

"На каком основании??? Сотни людей просто не могут пройти", - возмущенно писала местная жительница.

В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то считает, что ограждение было установленно незаконно, посему можно избавиться от него своими силами, а некоторые говорили о том, что обойти забор можно за две минуты.