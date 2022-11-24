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Самарцы пожаловались на закрытый проход к остановке "Киевская"

24 ноября 2022 11:57
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Самарцы пожаловались на закрытый проход к остановке "Киевская"

Самарцы в социальных сетях рассказали о проблеме, связанной с проходом к остановке "Киевская". Все дело в том, что пройти напрямую нельзя из-за поставленного ограждения. 

Автор поста указала, что все граждане, живущие в Ленинском районе города ходили до остановки этой дорогой. А в момент, когда на улице был гололед, то пешеходы увидели закрытый забор, пишет ГТРК Самара. 

"На каком основании??? Сотни людей просто не могут пройти", - возмущенно писала местная жительница. 

В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то считает, что ограждение было установленно незаконно, посему можно избавиться от него своими силами, а некоторые говорили о том, что обойти забор можно за две минуты. 

"Скинуть ворота с петель или болгаркой нафиг срезать", 

"Кто-то решил, что это его территория. Вызовите полицию",

"Автор, да там это здание обойти, дело 2-х минут, не критично", - писали самарцы. 

Фото: Ольга Архипова/"Подслушано Самара"/vk.com

 

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