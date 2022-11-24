Самарцы пожаловались на закрытый проход к остановке "Киевская"

Самарцы в социальных сетях рассказали о проблеме, связанной с проходом к остановке "Киевская". Все дело в том, что пройти напрямую нельзя из-за поставленного ограждения.
Автор поста указала, что все граждане, живущие в Ленинском районе города ходили до остановки этой дорогой. А в момент, когда на улице был гололед, то пешеходы увидели закрытый забор, пишет ГТРК Самара.
"На каком основании??? Сотни людей просто не могут пройти", - возмущенно писала местная жительница.
В комментариях к посту мнения разделились. Кто-то считает, что ограждение было установленно незаконно, посему можно избавиться от него своими силами, а некоторые говорили о том, что обойти забор можно за две минуты.
"Скинуть ворота с петель или болгаркой нафиг срезать",
"Кто-то решил, что это его территория. Вызовите полицию",
"Автор, да там это здание обойти, дело 2-х минут, не критично", - писали самарцы.Фото: Ольга Архипова/"Подслушано Самара"/vk.com