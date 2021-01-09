Самарцы пожаловались на платные горки в парках

205

Речь идет о деревянных сооружениях для катания на тюбингах.

Самарские родители раскритиковали работу некоторых аттракционов в городских парках. Речь, в частности, идет о деревянных горках для катания на «ватрушках». Жителей возмутило то, что вход на эти горки платный.

— В то время как Правительство РФ всячески старается помочь семьям с детьми, у нас в Самаре горки в парках приватизировало ООО «Островок». Оно якобы построило горки (хотя они стоят в парках несколько лет). Прокатиться на «ватрушке» стоит в выходные 200 рублей в час. Слов нет, — недоумевает самарец Александр Кривопалов.

— Поясните, почему должны платить за горку в Парке дружбы, пришли со своим тюбингом? Каток со своими коньками — бесплатный! Почему перекрыли склон деревянным сооружением? — возмущается жительница города Варвара Кузьмина.

— В Парке металлургoв такая же ситуация, цены дорогие особенно в выходные и праздничные дни. Тоже бы хотелось, чтобы была бесплатная горка для наших детей, — пожаловался один из жителей города.

В ответ на это в МАУ «Парки Самары» ответили, что работа аттракционов ведется в рамках закона, пишет 63.ру.

— Горки спроектированы, построены и обслуживаются силами и на средства собственника. Малоимущим, многодетным и иным социально незащищенным группам выдаются бесплатные билеты в центрах «Семья», в тех районах, где есть горки, — подчеркнули в МАУ «Парки Самары».

Также чиновники рассказали и о ценах на аттракцион, в частности, в парке 50-летия Октября (известен как Парк металлургов. — Прим. автора):

— Цены на посещение горки не меняются уже 6 лет. 100 рублей в будни и 200 рублей в выходные за «ватрушку» в час. Не за человека, за тюбинг. Если брать тюбинг в аренду — 300 рублей в час. Для незащищенных слоев населения ежегодно выделяются пригласительные билеты в центре «Семья».