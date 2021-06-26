Самарцы потребовали закрыть блошиный рынок на Физкультурной

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Жители Самары пожаловались на незаконную торговлю на улице Физкультурной. Прямо под окнами жилых домов развернулся блошиный рынок.

— 26 июня уже с пяти утра начали работать. Окна не открыть! Уже год пишем, жалуемся. Отписки дают, что рейды проводят. Но мы ни одного такого рейда не видели. Да и результата нет, — пожаловалась местная жительница Юлия.

— Мы проводили рейды вместе с полицейскими и пресекали незаконную торговлю. Продолжим работу в рамках своих полномочий, — прокомментировали представители администрации Промышленного района.

Этот блошиный рынок — не единственный в городе. Уже несколько лет изгнать стихийных торговцев пытаются с площадки, расположенной неподалеку от Губернского рынка, пишет 63.ру.

Фото: kus_64 / Twitter.com