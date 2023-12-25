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Самарцы поставили цели на 2024 год

25 декабря 2023 13:44
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Самарцы поставили цели на 2024 год

Аналитики Авито Услуг фиксируют рост спроса на услуги в сфере ремонта, образования, тренеров по фитнесу и йоге, психологов и услуги SPA- и массажа. С мастерами уже договариваются на январь

Самарцы определились, с чего начнут исполнять свои цели на 2024 год. Судя по росту спроса на услуги специалистов, которые готовы браться за заказы в январе, самарцы в первую очередь займутся IT- и бизнес-образованием — интерес к нему в этом месяце вырос на 349% по сравнению с прошлым. На втором и третьем месте — услуги психологов (+139%) и услуги мастеров по ремонту (спрос вырос от 33% на работу по изоляции до 127% на специалистов по плиточным работам). Эксперты Авито Услуг проанализировали спрос на услуги и определили, какими делами самарцы займутся сразу после Нового года.

Учеба на первом месте

Самый первый приоритет самарцев на первые послепраздничные недели — образование. Больше всего вырос интерес к образованию в сфере IT (в том числе это курсы по программированию) и бизнеса — интерес на январский период к этим дисциплинам вырос на 349%.

Среди других образовательных дисциплин, к которым вырос интерес в последний месяц, — обучение в сфере красоты и здоровья. Спрос на учителей парикмахерскому мастерству, маникюру, массажу, наращиванию ресниц и другим бьюти-услугам вырос на 96%.

Отдельный тренд — рост спроса на репетиторов по школьным предметам (+31%). ЕГЭ и ОГЭ все ближе, и родители заранее озаботились поиском репетиторов, чтобы в 2024 году без промедления начать подготовку к экзаменам.

Время подумать о себе

Самарцы активно планируют на первые недели предстоящего года оздоровительные процедуры. Заботу о себе чаще всего планируют начать с ментального здоровья — на 139% вырос спрос на психологов. После поправки ментального состояния, самарцы переходят в работе с телом — надежду на то, чтобы растрястись после интенсивной работы в конце 2023-го года и застольного начала 2024-го, самарцы возлагают на фитнес и йогу — интерес к ним вырос на 46% — и SPA- и массаж (+56%).

Навести порядок после праздников

Чтобы отмыть квартиру после праздников, клининг на январь тоже заказывают уже сейчас. Спрос на простую уборку вырос на 140% по Самаре. Число желающих навести чистоту основательно и устроить генеральную уборку увеличилось на 37%. Приготовились самарцы и к тому, что после праздников придется чистить с диванов пятна оливье и других элементов новогоднего стола, — спрос на чистку мягкой мебели вырос на 50%.

Наконец-то сделать ремонт

У части самарцев одним из самых амбициозных планов на 2024 год стал ремонт. Спрос на мастеров в категории «Ремонт и отделка» на январь вырос на 49%. Часть заказчиков стремится доделать ремонтные дела в декабре, но большинство уже рассчитывают на январь и обращаются к мастерам по плиточным работам (+127%), потолкам (+82%), полам и напольным покрытиям (+84%), изоляции (+33%) и штукатурным работам (+44%).

Теги: Опрос

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