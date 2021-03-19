Самарцы полюбили работу на дачных участках

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По результатам опроса сервиса Авито Услуги, 88% россиян намерены заняться обустройством дачи в ближайшие полгода, а в Приволжском федеральном округе таких 86%. Причем только 6% россиян планируют делать это самостоятельно. Во время карантина и ограничений на посещение зарубежных стран, россияне оценили все преимущества дачного отдыха — за год спрос на услуги ландшафтных дизайнеров, агрономов и других специалистов на Авито Услугах вырос на 65%, а в Самаре - на 38%.

С переходом на удаленный режим работы многие россияне сменили городские квартиры на загородные дома. Почти в два раза — на 78% — на Авито Услугах вырос спрос на ремонт дачных домов, на втором месте по росту спроса (+56% к прошлому году) находится строительство бань и саун. Поскольку добираться на дачу россияне предпочитают на личных авто, спрос на строительство гаражей также вырос на 46% год к году. И, конечно, дачники не обошли стороной и благоустройство участка — оно стало востребованнее на 38%.

В Самаре ситуация похожая: на ремонт дачи спрос вырос на 51%, на строительство бань и саун - на 35%, на строительство гаражей - на 10%, на благоустройство участка - на 72%.

В исследовании участвовали около 5 тысяч респондентов со всей страны, у которых есть дачный участок. Причем чаще всего россияне обзаводятся дачей после 35 — 64% опрошенных владельцев загородных домов старше этого возраста. Абсолютное большинство — 88% участников опроса Авито Услуг — собираются заниматься апгрейдом дачи в ближайшие полгода, а в Приволжском федеральном округе таких 86%. При этом наиболее активные дачники — россияне в возрасте 55+ (92%). Каждый второй дачник планирует в первую очередь благоустроить приусадебный участок. В ПФО таких 44%, еще 22% планируют возведение дополнительных построек (гараж/сарай/баня) и 20% - небольшой косметический ремонт, а 14% — капитальный ремонт.

Самую большую активность в вопросе благоустройства дач проявляют москвичи: в столице спрос на подобные услуги год к году вырос на 117%. Также в числе городов, где загородные участки обустраивают наиболее бурно, Тюмень и Сочи, там спрос на подобные услуги вырос на 96% и 97% соответственно. В Самаре же - на 38%.

Предприниматели чутко реагируют на повышение спроса: предложение также увеличилось во всех крупнейших городах страны в диапазоне от 15% до 63%, а в Самаре - на 58%.