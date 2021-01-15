Самарцы получают поздравления с юбилеем губернии

72

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководители зарубежных регионов и регионов РФ, послы и консулы иностранных государств поздравили самарцев с юбилеем губернии.

Ровно 170 лет назад указом Императора Николая I объявлено о создании нашего региона. В День Самарской губернии, 13 января, жителей поздравили многочисленные друзья и международные партнёры.

В своём поздравлении директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что самарский регион обладает уникальной историей, многовековым культурным наследием и удивительной природной красотой. В биографию Самарской области вписано немало ярких и славных страниц. В годы ВОВ сюда были эвакуированы правительственные учреждения, дипломатические миссии многих иностранных государств, а в гостинице «Гранд отель» располагался зарубежный корреспондентский корпус.

«Ваш край по праву является гордостью нашей страны, и в этом, безусловно, заслуга всех жителей, всех, кто предан самарской земле, - отметила официальный представитель МИД России и подчеркнула, что Самарская область занимает особое место в сердце, ведь здесь – в степной Шентале - ее малая родина. «Я влюбилась в эти места с первого взгляда и с удовольствием сюда приезжаю. Пользуясь возможностью, хотела бы пожелать всем вам крепкого здоровья, оптимизма, целеустремленности, процветания и дальнейших успехах в деле укрепления российской государственности».

Теплые слова в адрес руководства и жителей региона также направили президент Самоуправления Пьер-Мошен-Шопрон (Венгрия) Золтан Немет, первый вице-президент региона Гранд-Эст Жан-Люк Боль (Французская Республика), Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения Бранко Раковец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбия в РФ Альфонсо Кабальеро, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединённых Штатов в РФ Норма Пенсадо, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, постоянный заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в РФ Беате Гжески, Временный поверенный в делах Республики Чили в РФ Патрисио Сифуэнтес, Генконсул Республики Кипр в РФ Мария Софоклеус и другие.