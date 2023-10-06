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Самарцы поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности

6 октября 2023 09:25
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Самарцы поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности

Сотрудники Финансового университета в качестве меры поддержки пенсионеров и малоимущих предложили организовать в магазинах «социальные полки» с товарами с истекающим сроком годности, которые можно было бы приобрести по сниженной цене или забрать бесплатно. Большинство самарцев одобряют эту инициативу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

72% самарцев — за «социальные полки». 19% — против, их основные доводы: «Нужно пенсии повышать, а не просрочку раздавать; «Товары с истекающим сроком годности несут опасность для здоровья человека»; «Наглецы все расхватают, нуждающимся ничего не останется»; «Это унижение человеческого достоинства!»

Женщины поддерживают инициативу активнее мужчин (75 и 68% соответственно). Самарцы до 34 лет одобряют предложение чаще тех, кто старше (78%).

Время проведения: 4—5 октября 2023 года

Теги: Опрос

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