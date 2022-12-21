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Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад

21 декабря 2022 14:01
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Самарцы планируют потратить на Новый год в среднем на 30% больше, чем год назад

Траты на празднование Нового года для большинства самарцев в этом году увеличатся на 20-50%, выяснил Ozon, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. Встречать год кролика многие респонденты собираются дома в одиночестве, но, несмотря на это, подарков будут дарить примерно столько же, как и в прошлом году. Покупать новогодние презенты самарцы предпочитают на мультикатегорийных маркетплейсах и в онлайн-магазинах.

Большинство самарцев планируют потратить на празднование Нового года больше, чем год назад. Около четверти опрошенных (23%) полагают, что их расходы увеличатся  на 30%. Каждый третий собирается потратить на 10-20% больше, чем в прошлом году, а 13% - на 50% больше. В канун 2022 года траты около трети (31%) респондентов на праздничное застолье, подарки, поездки и прочее составляли 30-50 тыс. рублей.

Одна из самых существенных статей новогодних расходов - подарки. Самарцы собираются преподнести примерно столько же презентов, как и в прошлом году. Лишь 10% опрошенных никому не собираются делать подарков, их количество по сравнению с прошлым годом практически не изменилось. Остальные одарят двух-трех или четырех-пятерых близких людей (сейчас таких 34% и 32%, в прошлом году их было 48% и 26% соответственно). Одному, самому дорогому человеку в этом году подарит подарок каждый девятый самарец (11%).   

В офлайн магазины за подарками к Новому году сейчас ходят чуть больше трети респондентов (37%). Остальные приобретают сувениры для близких на мультикатегорийных маркетплейсах (27%) или в онлайн-магазинах (35%). Большинство опрошенных утверждают, что подарки к Новому году покупают в последний момент: 34% начинает думать об этом только в декабре, а 27% - вообще за пару дней до праздника. 16% самарцев приобретают подарки в ноябре, в сезон больших распродаж.

В канун праздника самарцы тратят деньги еще и на новогодние украшения для дома. Четверть респондентов наряжают к 31 декабря искусственные елки, которые сейчас популярнее живых. На Ozon продажи искусственных елок выросли в декабре на 33% год к году. Самыми популярными оказались заснеженные елки с шишками высотой 150 см, 180 см и 210 см, а также маленькие настольные елочки.

Елочные игрушки ежегодно полностью или частично обновляет каждый девятый самарец (11%), каждый четвертый (27%) также приобретает новогодние украшения для дома. На Ozon в декабре 2022 года продажи елочных игрушек и электрических гирлянд выросли более чем на 50% год к году. Мишура и дождик попали в категорию самых быстрорастущих новогодних товаров, спрос на них увеличился в 2,4 раза по сравнению с декабрем 2021 года. Охотнее всего самарцы сейчас покупают гирлянды на окна, дождик для фотозон, золотые банты, декоративные шишки и разноцветные флажки на елку.

Год назад самарцы предпочитали проводить праздники в больших компаниях. Так поступали более половины опрошенных: 40% в новогоднюю ночь принимали гостей у себя дома, а 19% отправлялись к друзьям или родственникам. В одиночестве под елкой праздник справляли только 10% респондентов. Сейчас многим не до шумных празднеств: почти втрое больше самарцев, чем год назад, собираются встречать Новый год дома в одиночестве или в самом узком кругу (27%, это самый распространенный ответ), а 7%  вообще не будет праздновать Новый год. Варианты на даче с компанией или в гостях у друзей респонденты еще рассматривают, а вот в ресторан или клуб не пойдет практически никто.

Теги: Опрос

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