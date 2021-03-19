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Самарцы неохотно дают в долг коллегам по работе

19 марта 2021 11:29
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Самарцы неохотно дают в долг коллегам по работе

Служба Исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, готовы ли они финансово выручить своих коллег, если возникнет такая необходимость.

На вопрос о том, даёте ли вы деньги в долг коллегам мнения респондентов области разделились практически поровну: 56% ответили положительно, 44% оказались против этого. Вместе с тем мужчины гораздо чаще, чем женщины соглашаются выручить коллег финансово, также, как и соискатели более старшего возраста.

Наиболее охотно соглашаются дать в долг своим коллегам представители автомобильного бизнеса, строительной сферы и рабочий персонал. А вот противников больше среди учителей, врачей и маркетологов. Нежелание давать в долг своим коллегам отчасти может быть вызвано тем, что последние не всегда возвращали деньги. Треть работников Самарской области отметили, что им долги иногда не возвращали. Чаще других с такой ситуацией сталкивались рабочий персонал, руководители, а также представители туристической и гостинично-ресторанной сфер. 

Фото: Pixabay.com

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