Самарцы назвали топ качеств женщин-руководителей

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что более четверти респондентов предпочитают работать под руководством женщин.
Опрос проводился с 5 по 12 апреля среди 1960 россиян — в том числе и из Самарской области. Согласно результатам исследования, 25% респондентов считают представительниц слабого пола лучшими руководителями. При этом 75% уверены, что мужчины значительно превосходят женщин в управлении.
Основные преимущества женщины-руководителя, которые отметили участники опроса:
В то же время респонденты отмечают и ряд основных недостатков у начальниц:
По мнению опрошенных, идеальные руководители — женщины возрастной категории 30-40 лет (51%) и 40-50 лет (45%).
Наиболее перспективные и удачливые руководительницы, по мнению респондентов, работают в следующих профессиональных сферах: