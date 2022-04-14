Самарцы назвали топ качеств женщин-руководителей

62

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что более четверти респондентов предпочитают работать под руководством женщин.

Опрос проводился с 5 по 12 апреля среди 1960 россиян — в том числе и из Самарской области. Согласно результатам исследования, 25% респондентов считают представительниц слабого пола лучшими руководителями. При этом 75% уверены, что мужчины значительно превосходят женщин в управлении.

Основные преимущества женщины-руководителя, которые отметили участники опроса:

выносливость и готовность много работать — 21%

гибкость в принятии решений — 17%

развитые коммуникативные навыки — 17%

внимательность и скрупулезность — 12%

повышенная ответственность — 11%

развитая интуиция — 7%

качественный подход к работе — 5%

В то же время респонденты отмечают и ряд основных недостатков у начальниц:

излишняя эмоциональность — 50%

субъективное отношение к сотрудникам — 23%

неумение делегировать — 10%

неорганизованность женщин — 5%

сложности с четкой постановкой задач — 5%

прокрастинация — 2%

По мнению опрошенных, идеальные руководители — женщины возрастной категории 30-40 лет (51%) и 40-50 лет (45%).

Наиболее перспективные и удачливые руководительницы, по мнению респондентов, работают в следующих профессиональных сферах: