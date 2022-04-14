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Самарцы назвали топ качеств женщин-руководителей

14 апреля 2022 09:39
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Самарцы назвали топ качеств женщин-руководителей

Исследовательский центр Зарплаты.ру провёл опрос и выяснил, что более четверти респондентов предпочитают работать под руководством женщин. 

Опрос проводился с 5 по 12 апреля среди 1960 россиян — в том числе и из Самарской области. Согласно результатам исследования, 25% респондентов считают представительниц слабого пола лучшими руководителями. При этом 75% уверены, что мужчины значительно превосходят женщин в управлении.

Основные преимущества женщины-руководителя, которые отметили участники опроса: 

  • выносливость и готовность много работать — 21%
  • гибкость в принятии решений — 17%
  • развитые коммуникативные навыки — 17%
  • внимательность и скрупулезность — 12%
  • повышенная ответственность — 11%
  • развитая интуиция — 7%
  • качественный подход к работе — 5%

В то же время респонденты отмечают и ряд основных недостатков у начальниц:

  • излишняя эмоциональность — 50%
  • субъективное отношение к сотрудникам — 23%
  • неумение делегировать — 10%
  • неорганизованность женщин — 5%
  • сложности с четкой постановкой задач — 5%
  • прокрастинация — 2% 

По мнению опрошенных, идеальные руководители — женщины возрастной категории 30-40 лет (51%) и 40-50 лет (45%).

Наиболее перспективные и удачливые руководительницы, по мнению респондентов, работают в следующих профессиональных сферах:

  • бухгалтерия и финансы — 30%
  • услуги — 12%
  • образование, наука, языки — 10%
  • маркетинг, реклама, PR — 8%
  • медицина, фармация — 8%
  • продажи — 6%
  • юриспруденция — 4%
Теги: Опрос

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