Самарцы назвали самые желанные подарки на Новый год

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Самый желанный подарок на Новый год для каждого пятого горожанина — путевка на отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Каждый пятый самарец мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 17% хотели бы получить деньги.



Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 9% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 8% мечтают о новой бытовой технике, по 4% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 3% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 2% горожан.



Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях, косметике, подарочных сертификатах и книгах. Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги, смартфоны, товары для спорта и инструменты для ремонта и строительства.



У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги (27%). Гаджеты (14%), сертификаты на курсы (12%) и косметику (5%) они также называли чаще тех, кто старше. А вот горожане от 45 лет чаще мечтают о путешествиях (23%).



Больше всего мечтающих получить в подарок на Новый год туристическую путевку — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (37%).



Время проведения: 21—27 ноября 2024 года