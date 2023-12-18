Самарцы назвали самые скандальные профессии 2023 года

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По данным опроса Зарплаты.ру, проведенного среди 1980 респондентов во всех регионах страны, в том числе в Самарской области, конфликтовали с представителями различных профессий 69% самарцев.

Топ профессионалов, с которыми чаще всего ругались (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа):

продавцы — 45%

работники колл-центров — 38%

таксисты – 36%

кассиры — 28%

работники регистратуры — 23%

работники пунктов выдачи — 20%

охранники — 19%

кондукторы — 18%

курьеры — 18%

врачи — 15%

медсестры — 13%

администраторы — 11%

учителя — 10%

строители — 9%

парикмахеры — 8%

официанты — 6%.

Кроме того, по несколько процентов набрали журналисты, бухгалтеры, автомойщики, специалисты по маникюру и фитнес-тренеры.

Самыми напряженными профессиональными сферами в 2023 году самарцы считают услуги (63%), медицину и фармацию (37%), транспорт и автобизнес (30%), продажи (27%), рабочий персонал (23%) (множественный ответ).

Большинство участников опроса придерживается мнения, что работники скандалят из-за обилия стрессовых ситуаций в работе (65%), недовольства жизнью в целом (52%), ненормированного графика, переработок и, как следствие, усталости (34%), небольшого заработка (27%) (множественный ответ).

В качестве лекарства против сварливости участники опроса назвали повышение зарплаты (69%), новую работу, которая будет действительно по душе (54%), больше отдыха (45%), нормализацию графика работы (30%), медикаментозную терапию и принятие успокоительных средств (8%), а 6% самарцев считают, что людям, склонным скандалить, ничто не поможет стать спокойней и доброжелательней (множественный ответ).