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Самарцы назвали самую опасную для автомобилистов дорогу

12 декабря 2022 11:58
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Самарцы назвали самую опасную для автомобилистов дорогу

Качество дорожного полотна на части центральных улиц и внутриквартальных проездах города оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы самарцев, которые те с завидной регулярностью публикуют в сети. Очередной пост возмущения, адресуемый властям, посвящён выбоинам на 5 просеке. В «элитном», как называют его сами жители, микрорайоне, дорогам явно недостаёт внимания.

Судя по кадрам, сделанным очевидцами в районе дома №123, асфальт в этих местах словно повреждён метеоритом. Огромные кратеры, напоминающие небольшие озёрца в дождь заполняются водой. Впрочем, и в сухую погоду ездить здесь более, чем небезопасно.

Подобная яма стала накануне причиной дорожного происшествия. На пересечении проезда Митирёва и улицы Печёрской в капкан выбоины попала серая иномарка. Размеры виновницы ДТП выяснили полицейские. Согласно протоколу параметры ямы таковы: длина – 180 см, ширина – 160 см, глубина – 20 см, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/ Самара ДТП

Теги: БДД

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