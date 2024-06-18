Самарцы назвали профессии, которые не подходят их детям

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Главные карьерные «страшилки» родителей: дворник, кассир, уборщик. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие матери и отцы из города.

13% самарцев не хотят, чтобы их дети стали дворниками. По 11% больше всего боятся, что их наследники будут работать продавцами или уборщиками. По 9% считают неприемлемыми для своих детей позиции разнорабочих и полицейских. Еще 9% по-настоящему страшит перспектива оказаться родителями блогера.



Учительской стези не хотели бы для своего ребенка 6%. Еще 5% не желают, чтобы их дети стали военнослужащими. По 4% опасаются, что подрастающее поколение устроится работать охранниками или водителями. 4% не могут представить, что их дети пополнят ряды чиновников. Еще 3% (в основном, медики) не хотят, чтобы их дети стали врачами.



Отцы больше боятся, что дети устроятся в полицию, охрану или госаппарат. Матери не хотели бы для своих чад грязной и тяжелой работы: дворниками, уборщиками и грузчиками.



Время проведения: 4 мая — 10 июня 2024 года