Самарцы назвали причины, из-за которых не могут отгулять все дни отпуска

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Опрос проводили среди 1750 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и из Самарской области. Исследование показало, что больше половины опрошенных самарцев (50%) используют все дни отпуска до конца года. Стараются использовать, но не всегда получается у 32% опрошенных, а 18% не успевают отгулять весь отпуск, сообщает Зарплата.

У 49% респондентов до конца года накапливается от одной до двух отпускных недель, у 29% – от одного до семи дней, у 5% – от двух до трех недель, у 10% – от трех до четырех недель и еще у 7% – более 28 дней.

По данным участников опроса, 67% сотрудников информируются работодателями о количестве накопившихся дней отпуска, остальные 33% не получают такой информации.

По результатам опроса, у респондентов обычно не получается отгулять отпуск из-за: