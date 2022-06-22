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Самарцы назвали причины, из-за которых не могут отгулять все дни отпуска

22 июня 2022 11:00
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Самарцы назвали причины, из-за которых не могут отгулять все дни отпуска

Опрос проводили среди 1750 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и из Самарской области. Исследование показало, что больше половины опрошенных самарцев (50%) используют все дни отпуска до конца года. Стараются использовать, но не всегда получается у 32% опрошенных, а 18% не успевают отгулять весь отпуск, сообщает Зарплата.

У 49% респондентов до конца года накапливается от одной до двух отпускных недель, у 29% – от одного до семи дней, у 5% – от двух до трех недель, у 10% – от трех до четырех недель и еще у 7% – более 28 дней. 

По данным участников опроса, 67% сотрудников информируются работодателями о количестве накопившихся дней отпуска, остальные 33% не получают такой информации.

По результатам опроса, у респондентов обычно не получается отгулять отпуск из-за:

  • производственной необходимости – 53%,
  • желания накопить «подушку безопасности» – 18%,
  • невозможности передать свои дела на отпускной период коллегам – 11%,
  • предоставления отпуска другим сотрудникам – 5%,
  • «серой» зарплаты – 3%,
  • боязни лишний раз вызвать раздражение руководителя, который с нежеланием отпускает сотрудников в отпуск – 2%,
  • скуки в отпуске – 1%.
Теги: Опрос

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