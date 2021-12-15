Самарцы назвали контролеров QR-кодов и сотрудников кол-центров самыми скандальными профессиями в уходящем году

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, с представителями каких профессий жители Самары скандалили чаще всего в 2021 году.

По данным опроса, проведенного с 8 по 12 декабря во всех регионах страны — в том числе и в Самаре, более половины людей из 1730 респондентов чаще всего выясняли отношения с представителями конкретных профессий. Топ сфер, где отмечена самая напряженная обстановка в коммуникациях:

различные услуги — 32%

бухгалтерия, финансы, банки — 13%

продажи — 13%

розничная торговля — 10%

медицина и фармация — 8%

рестораны, кафе, общепит — 6%

По мнению участников опроса, чаще всего приходилось скандалить с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах — 11%, работниками кол-центров — 14%, курьерами — 8%, врачами — 7%, по 5% с охранниками, сотрудниками регистратуры в больницах, кассирами, таксистами. Лишь 2% указали на кондукторов в общественном транспорте.

Около 26% от всех респондентов предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии,16% опрошенных считают, что подобные специалисты скандалят из-за того, что их напрягает слишком частое общение с незнакомыми людьми, 15% связали это с общим недовольством некоторых людей своей работой и жизнью. Каждый десятый участник опроса заметил влияние на настроение людей сложной обстановки в обществе, по 6% отметили, что сказываются негативные эффекты пандемии коронавируса, ненормированный труд и переработки. Только 4% респондентов сообщили, что причина их частых споров и ругани с врачами, работниками общепита, транспорта кроется в маленькой зарплате специалистов.

При этом около 30% участников опроса отметили, что повышение оплаты труда может благотворно повлиять на “нервных” специалистов. Ещё 26% респондентов убеждены, что с увеличением зарплат в ряде наиболее “скандальных” сфер проблема с коммуникациями не решится, и наиболее негативно настроенным людям стоит сменить работу. Около 18% ответивших на вопросы считают, что кондукторам, работникам кол-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что этим работникам нужно чаще отдыхать.