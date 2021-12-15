Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарское метро планируют провести через реку Самара
Самарское метро планируют провести через реку Самара
Жителей Самарской области предупреждают: не выходите на тонкий лед водоемов!
Жителей Самарской области предупреждают: не выходите на тонкий лед водоемов!
В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек
В Сызрани на месте пожара обнаружены тела двух человек
Самарские футболисты выступили в отборочном турнире чемпионата Европы
Самарские футболисты выступили в отборочном турнире чемпионата Европы
Хакеры впервые за три года украли деньги с корсчета банка в ЦБ
Хакеры впервые за три года украли деньги с корсчета банка в ЦБ
Самарская полиция предупреждает об аферистах
Самарская полиция предупреждает об аферистах
Студентка ПВГУС получит грант на развитие своего творческого стартапа
Студентка ПВГУС получит грант на развитие своего творческого стартапа
В Тольятти конфликт в магазине дошел до угроз убийством
В Тольятти конфликт в магазине дошел до угроз убийством
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
0.06
EUR 82.83
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы назвали контролеров QR-кодов и сотрудников кол-центров самыми скандальными профессиями в уходящем году

15 декабря 2021 10:44
187
Самарцы назвали контролеров QR-кодов и сотрудников кол-центров самыми скандальными профессиями в уходящем году

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, с представителями каких профессий жители Самары скандалили чаще всего в 2021 году.

По данным опроса, проведенного с 8 по 12 декабря во всех регионах страны — в том числе и в Самаре, более половины людей из 1730 респондентов чаще всего выясняли отношения с представителями конкретных профессий. Топ сфер, где отмечена самая напряженная обстановка в коммуникациях:

  • различные услуги — 32%
  • бухгалтерия, финансы, банки — 13%
  • продажи — 13%
  • розничная торговля — 10%
  • медицина и фармация — 8%
  • рестораны, кафе, общепит — 6%

По мнению участников опроса, чаще всего приходилось скандалить с контролерами QR-кодов в организациях и общественных местах — 11%, работниками кол-центров — 14%, курьерами — 8%, врачами — 7%, по 5% с охранниками, сотрудниками регистратуры в больницах, кассирами, таксистами. Лишь 2% указали на кондукторов в общественном транспорте.

Около 26% от всех респондентов предположили, что на психологическое состояние некоторых работников влияет обилие стрессовых ситуаций в их профессии,16% опрошенных считают, что подобные специалисты скандалят из-за того, что их напрягает слишком частое общение с незнакомыми людьми, 15% связали это с общим недовольством некоторых людей своей работой и жизнью. Каждый десятый участник опроса заметил влияние на настроение людей сложной обстановки в обществе, по 6% отметили, что сказываются негативные эффекты пандемии коронавируса, ненормированный труд и переработки. Только 4% респондентов сообщили, что причина их частых споров и ругани с врачами, работниками общепита, транспорта кроется в маленькой зарплате специалистов.

При этом около 30% участников опроса отметили, что повышение оплаты труда может благотворно повлиять на “нервных” специалистов. Ещё 26% респондентов убеждены, что с увеличением зарплат в ряде наиболее “скандальных” сфер проблема с коммуникациями не решится, и наиболее негативно настроенным людям стоит сменить работу. Около 18% ответивших на вопросы считают, что кондукторам, работникам кол-центров и другим специалистам стоит развивать психологическую стойкость к провокациям, 12% думают, что этим работникам нужно чаще отдыхать.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
15 декабря 2021  12:17
Появился полный список катков, которые зальют в Самаре
115
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
15 декабря 2021  12:05
В Самаре в связи с непогодой усилены меры по ликвидации обледенений
121
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
15 декабря 2021  09:35
В Самаре стартовал Международный Форум Волонтеров Победы
206
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию
15 декабря 2021  09:27
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию
207
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
14 декабря 2021  13:34
В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью
494
Весь список