Самарцы нажаловались на коллекторов на общую сумму почти 2,3 миллиона рублей

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Взаимодействие профессиональных взыскателей с гражданами нередко выходит за рамки закона: юридические лица превышают свои полномочия и используют незаконные способы для взыскания денежных средств. Служба судебных приставов осуществляет контрольно-надзорную функцию за деятельностью таких организаций для предотвращения и пресечения нарушений законодательства и прав граждан.

Проверки нарушений законодательства при взыскании просроченной задолженности в отношении организаций, не включенных в государственный реестр, проводятся на основании обращений граждан. С начала 2023 года в ГУФССП России по Самарской области таких обращений поступило 962. В основном, жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств и микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности.

С начала 2023 года должностными лицами ГУФССП России по Самарской области в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, составлено 64 протокола об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму почти 2,3 миллиона рублей.

Основными нарушениями микрофинансовых организаций и «коллекторов» являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие без согласия должников с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.