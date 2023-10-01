Самарцы могут стать участниками создания логотипа Международной выставки ″Россия″ для своего региона

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На сайте Международной выставки-форума «Россия» началось региональное голосование. Собрать свой вариант логотипа можно в разделе «Создаём вместе». Первые промежуточные итоги голосования по регионам будут подведены через 2 недели.

Для участия в игре «Создаем вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Международная выставка-форум «Россия» начнет работу на территории ВДНХ уже через 38 дней – 4 ноября 2023 года –и будет работать до 12 апреля 2024 года.