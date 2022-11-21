Самарцы могут сдать нормы ГТО в фитнес-клубах

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Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара и самарские фитнес-клубы запускают совместную акцию для жителей города, в рамках которой каждый желающий может выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в фитнес-центре и принять участие в розыгрыше ценных призов.

К участию в фестивале допускаются граждане основной медицинской группы, имеющие допуск врача, в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I– XI ступеням комплекса ГТО соответственно.

Участникам акции необходимо зарегистрироваться на сайте и получить ID-номер - уникальный идентификатор в АИС ГТО. Пройти регистрацию можно и в фитнес-клубе – партнере акции (полный перечень спортивных центров представлен по ссылке. Далее выбрать удобный день и место выполнения нормативов, позвонить в фитнес-клуб и записаться на выбранную дату.

Комплекс ГТО делится на возрастные ступени. Для каждого возраста существует 3 уровня сложности выполнения испытания (на «бронзу», «серебро» и «золото») отдельно для мужчин и женщин. Чтобы получить знак отличия, нужно выполнить все обязательные испытания и несколько дополнительных с результатом не меньше чем на «бронзу». Все результаты загружаются на сайт gto.ru, где можно следить за своим прогрессом. Знаки отличия присваиваются приказом Министерства спорта 1 раз в 3 месяца. Сам знак отличия вручается через 2-3 месяца после подписания приказа.

К обязательным испытаниям относятся: проверка скоростных качеств (бег на короткую дистанцию); проверка выносливости (бег на длинную дистанцию); проверка силы (подтягивание, отжимание, рывок гири); проверка гибкости (наклон).

Дополнительные испытания включают проверку скоростно-силовых способностей (прыжок, пресс); проверку меткости (стрельба из электронного оружия); проверку координации (челночный бег 3 по 10 метров).

Подробнее об акции и условиях участия можно узнать на сайте.