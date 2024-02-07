Самарцы могут принять участие в проекте «Всей семьей»

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Проект приурочен к объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Году семьи и направлен на укрепление традиционных семейных ценностей среди россиян.

Семьи-участники должны раз в неделю выполнять несложные задания, а затем размещать в социальных сетях фотографии с хештэгом #всейсемьей и обязательным хештегом #всейсемьей63. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей.

Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей:

VK: https://vk.com/im?sel=-223569207

Одноклассники: https://ok.ru/group/70000004698632/messages