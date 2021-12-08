Самарцы могут принять участие в онлайн-опросах на «Платформе обратной связи»

133

Одним из ключевых направлений деятельности Муниципального центра управления Самары является выстраивание обратной связи с горожанами и выявление общественного мнения по поводу тех или иных вопросов.

В Самаре активно развивается «Платформа обратной связи» (https://pos.gosuslugi.ru/). Данный сервис позволяет как организовать работу с обращениями граждан, так и проводить онлайн-опросы.



В настоящее время на «Платформе обратной связи» доступны 9 опросов по следующим темам:

• Транспорт,

• Образование,

• Семья, опека, попечительство, соцподдержка.



Результаты опроса видны организаторам в виде обезличенных статистических данных. Полученные результаты будут использованы в дальнейшем для улучшения качества работы и выработке эффективных решений в различных отраслях.