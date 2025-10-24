Самарцы могут принять участие в новом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

107

Подать свои творческие инициативы на конкурс могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Конкурс включает 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Прием заявок продлится до 2 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. . Подробные условия участия размещены на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/. Там же опубликованы необходимые обучающие материалы.