Самарцы могут исполнить мечты детей, присоединившись к благотворительной акции «Елка желаний»

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В областной столице проходит благотворительная акция «Елка желаний». По доброй традиции хвойные деревья украшены открытками с пожеланиями от ребят, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот, в которых они рассказывают, о каком подарке мечтают на Новый год. В этом году к ним присоединились также дети, проживающие в пунктах временного размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Любой желающий может взять одну открытку или даже несколько, чтобы порадовать детей и исполнить заветные мечты.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в этом году в Самаре уже в 15-й раз. Как отмечают специалисты Департамента, за эти годы не было ни одного случая, когда хотя бы одно желание с волшебной открытки осталось неисполненным на Новый год.

«Мы с коллегами решили поучаствовать в акции «Елка желаний», чтобы помочь детям и осуществить их заветные желания. В открытках, которые мы вытянули, очень небанальные, даже уютные желания: трехлетний мальчик хочет получить игрушечный трактор с большим прицепом, а восьмилетняя девочка – говорящую куклу. Дети находятся в трудной жизненной ситуации, и мы надеемся их порадовать», - рассказала волонтер Екатерина Белова.

Присоединиться к благотворительной акции может любой житель Самары. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары (ул. Куйбышева, 44), в одно из районных подразделений «Комплексного центра социального обслуживания населения» или в Думу городского округа Самара (ул. Куйбышева, 124), снять с «Ёлки желаний» открытку и передать подарок для ребенка. Акция продлится до 30 декабря. Узнать дополнительную информацию можно по телефону: 332-07-64.

Фото: администрация Самары