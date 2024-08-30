Самарцы мечтают уберечь детей от выбора рисковой и стрессовой профессии

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42% самарских родителей назвали самыми нежелательными для детей профессии с высоким уровнем риска, ответственности и стресса. В частности, они бы не хотели, чтобы ребенок стал полицейским, пожарным, спасателем, показал опрос «АльфаСтрахование» ко Дню знаний.

Наибольшую обеспокоенность вызвали профессии, связанные с физическим риском и тяжелым физическим трудом. 79% родителей не хотели бы, чтобы ребенок стал шахтером. 74% - строителем. 66% - грузчиком, 64% - водителем большегрузов, 61% - металлургом, 58% - железнодорожником, 53% - каменщиком, 48% - газовщиком, 45% - работником химической промышленности. Также называли профессии, связанные с электротехникой, добычей полезных ископаемых, агрохимией, ликвидацией ЧС, авиацией.

Следующими по уровню нежелательности стали профессии в сфере торговли и обслуживания, такие как продавец и официант. Против них высказались 42 и 37% родителей. Они отметили, что данные специальности часто связаны с низкой оплатой труда и отсутствием перспектив карьерного роста. При этом уровень ответственности и стресса не соответствует затратам.

Против работы детей в медицине выступили 28% респондентов, отметив, что не хотели бы, чтобы ребенок стал хирургом. По их мнению, риски переживаний за жизнь и здоровье другого человека слишком велики. Помимо этого, родители не хотели бы, чтобы дети становились слесарями, агрономами (по 24%), дворниками (22%), токарями (19%), бухгалтерами (16%).

В то же время более благоприятно родители относятся к профессиям в сфере IT (46%), юриспруденции (32%), считая их стабильными и престижными. За работу в здравоохранении выступили 27% родителей. Они хотели бы, чтобы ребенок стал стоматологом, офтальмологом, терапевтом.

Участие в опросе приняли 1315 человек.