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Самарцы готовятся к последнему звонку-2022: продажи одежды на мероприятие за год выросли на 39%

13 мая 2022 12:31
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Самарцы готовятся к последнему звонку-2022: продажи одежды на мероприятие за год выросли на 39%

Выпуск из школы – одно из самых запоминающихся событий в жизни, поэтому так важно не только подготовиться к приближающимся экзаменам, но и тщательно подобрать наряд для долгожданного последнего звонка. Эксперты Авито проанализировали рынок одежды для новоиспеченных выпускников и выяснили, что чаще всего выбирают школьники весной этого года, и во сколько обойдется собрать выпускника.

В школах России существуют разные традиции для празднования последнего звонка. Классический наряд для мероприятия – парадная школьная форма – платье с белым фартуком для девочек и костюм с галстуком или бабочкой для мальчиков. В качестве аксессуаров девочки обычно используют банты, а на ноги надевают лодочки, однако многие предпочитают более современный и удобный дресс-код и выбирают для праздника нарядные блузки, юбки, балетки или кеды. Мальчики, в свою очередь, также не всегда придерживаются официального стиля и часто покупают пиджаки и брюки современного кроя.

“Выбор наряда на последний звонок – важный процесс, в котором нужно учесть все детали, начиная от требований школы и заканчивая вкусовыми предпочтениями выпускника. В прошлом году последние звонки и выпускные проходили в период серьезных ограничений – в большинстве регионов массовые празднества запретили, ношение масок было обязательно, а в некоторых областях вообще отменили торжественную часть. В этом году в связи со снятием ковидных ограничений по всей стране, россияне готовятся к празднику с размахом – так, в апреле продажи школьной формы для последнего звонка выросли на 47% по сравнению с прошлым. Зачастую классическая школьная форма для мероприятия нужна всего на один раз, поэтому во избежание больших трат можно рассмотреть покупку вещей с рук, которые до этого надевали всего пару раз. На Авито россияне активно ищут как новую и б/у одежду для праздника, так и различные дополнительные аксессуары,” – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Классика – всегда в моде

Несмотря на стремительно меняющиеся тренды, многие российские школьники отдают предпочтение традиционным нарядам. В этом году школьная форма для девочек стала востребованнее на 91% по сравнению с прошлым. Приобрести классический комплект можно в среднем за 1 020 рублей. В Самарепродажи женской школьной формы выросли в 2 раза с весны 2021 года, а ее средняя стоимость составила 720рублей.

В дополнение к традиционному наряду девочки часто выбирают белые фартуки и банты – весной этого года продажи передников увеличились на 63%, а украшений для волос – на 44%. Средняя стоимость товаров на сайте в целом по России составила 1 100 рублей и 850 рублей соответственно. Весной этого года самарцыпокупали банты на 20% активнее. Приобрести аксессуары можно в среднем за 850 рублей и 500 рублей соответственно.

В качестве обуви классический вариант для последнего звонка – туфли на каблуке. В этом году лодочки покупали на 32% чаще, чем в прошлом. Покупка обойдется россиянам в среднем в 740 рублей. Выпускницы Самары приобретали туфли на 24% чаще, чем в прошлом году. Покупка обуви обойдется пользователям в среднем в 645 рублей.

Мальчики также нередко останавливают выбор на официальном праздничном костюме. Весной этого года продажи школьной формы для мальчиков выросли на 55%, а ее средняя стоимость составила 530 рублей. В Самаре продажи мужской школьной формы выросли на 42% с весны 2021 года, а ее средняя стоимость составила 490 рублей.

Для завершения классического образа в зависимости от предпочтений мальчики надевают бабочки или галстуки. В этом году бабочки покупали на 85% активнее, чем в прошлом, а галстуки – на 67% чаще. Приобрести аксессуары можно в среднем за 1 000 рублей и 830 рублей соответственно. Весной этого года жители Самары покупали бабочки на 80% чаще, а галстуки – на 25% активнее. Приобрести аксессуары можно в среднем за 1 250 рублей и 660 рублей соответственно.

Классический вариант мужской обуви на последний звонок – туфли. Весной этого года их продажи выросли на 6%, а средняя стоимость на Авито в целом по России составила 740 рублей. В Самаре продажи мужских туфель увеличились на 17% с прошлого года. Покупка обуви обойдется пользователям в среднем в 700 рублей.

В ногу со временем

Многие школы разрешают ученикам выбирать наряды для последнего звонка в соответствии с собственным стилем. Так, девочки нередко надевают блузки и юбки вместо традиционного школьного платья с передником. Весной этого года праздничный верх покупали в 2 раза активнее по сравнению с прошлым, а низ – на 60% чаще. Средняя стоимость товаров составила 720 рублей и 620 рублей соответственно. В Самаре продажи блузок выросли на 16%, а юбок – в 3,3 раза. Приобрести одежду можно в среднем за 540 рублей и 440 рублей соответственно.

Высокой популярностью пользуется и удобная обувь без каблука. В этом году продажи балеток выросли на 41%, кеды также покупали на 41% чаще. Приобрести обувь на плоской подошве на Авито в России можно в среднем за 740 рублей и 770 рублей соответственно. Весной этого года самарцы покупали балетки на 56%, а кеды – на 20% активнее. Приобрести обувь можно в среднем за 540 рублей и 630 рублей соответственно.

Мальчики также часто отходят от классических костюмов и выбирают для праздника пиджаки и брюки в более современном стиле. Весной этого года продажи такой одежды выросли на 60%, а средняя стоимость составила 1 150 рублей и 550 рублей соответственно. Жители Самары приобретали пиджаки в 3,6 раза чаще, чем в прошлом году, а брюки – на 49% больше. Покупка товаров обойдется пользователям в среднем в 1 080рублей и 465 рублей соответственно.

Советы по выбору наряда:

  1. Если в школе нет строгого дресс-кода, мальчику можно выбрать пиджак и брюки кроя оверсайз, также свежо и интересно будут смотреться верх и низ из ткани разных цветов;
  2. Даже обувь на каблуке для девушек должна быть удобной, либо стоит предусмотреть возможность переобуться в середине вечера;
  3. Платье стоит подбирать по типу фигуры, в этом году будут актуальны воздушные летящие модели длины “мини”. Если хочется более комфортной длины, стоит выбрать юбку плиссе – в этом сезоне они в тренде.
  4. Важно не забывать про аксессуары: в этом году в тренде максимализм (крупные серьги и колье);
  5. Классическую школьную форму можно разнообразить при помощи оригинальных решений, например, нашить на юбку пайетки, кастомизация одежды сейчас в тренде.
Теги: Опрос

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