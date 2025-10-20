Я нашел ошибку
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Самарцы готовятся к Новому году: продажи праздничных украшений выросли в два раза

20 октября 2025 16:31
145
Самарцы готовятся к Новому году: продажи праздничных украшений выросли в два раза

Аналитики Авито изучили продажи нового декора в III квартале 2025 года. Оказалось, что жители Самары в этом году раньше начали покупать новогодние украшения — их продажи за квартал выросли в два раза. Также активно покупают освещение и предметы для хранения. 

Праздник к нам приходит

Жители Самары в этом году начали готовиться к Новому году заранее — продажи праздничных украшений в III квартале этого года относительно предыдущего квартала выросли в два раза. В среднем новый новогодний декор покупали за 4 000 рублей. 

Светлые решения

Также аналитики заметили еще один тренд — на Авито за последний квартал выросли продажи освещения. Вероятно, это связано с тем, что свет становится все более полноправным участником интерьера — его легко адаптировать под разные сценарии, а также им можно зонировать помещения и подчеркивать дизайнерские решения. Так, светодиодную подсветку стали покупать чаще на 11% — она в среднем обходилась в 1 000 рублей. Новое настольное и напольное освещение — лампы и торшеры — стали покупать чаще на 10%. В среднем они обходились в 2 500 рублей. А продажи потолочного и настенного освещения — люстр и светильников — выросли на 6%. Их в среднем покупали за 1 500 рублей. 

Тренд на декор

Освежить квартиру и добавить в нее уюта также легко с помощью декора — его продажи на Авито продолжают расти. Так, на 10% выросли продажи свечей — их в среднем покупали за 500 рублей. На 8% чаще стали покупать вазы, кашпо, и искусственные цветы. Они в среднем обходились в 1 500 рублей. Также на 5% выросли продажи другого декора — скульптур, статуэток, панно и прочего. В среднем их покупали за 2 000 рублей. 

Мода на организацию пространства

Также в тренде — предметы для хранения. Избавление от лишнего и сортировка всего нужного сегодня в моде, поэтому на Авито активно покупают ящики, коробки, органайзеры, корзины и прочее. Их продажи за год выросли на 9%. В среднем новые предметы для хранения покупали за 1 000 рублей.

