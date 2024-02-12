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Самарцы до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста

12 февраля 2024 10:40
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Самарцы до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста

В топ-3 наиболее важных фактора при выборе работы — высокий заработок, адекватное руководство и устойчивость компании. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.

Самый важный фактор при выборе работодателя — высокая заработная плата (68% опрошенных). На втором месте — адекватность непосредственного руководства (35%). На третьем — стабильность работы компании (30%). Удобство расположения места работы важно 24% соискателей. Столько же при трудоустройстве обращают пристальное внимание на психологическую атмосферу в компании. 21% опрошенных для принятия решения необходимо знать перспективы карьерного роста. Каждый шестой сосредоточен на возможностях профессионального развития (17%). Для 15% респондентов важны гарантии соблюдения work-life balance. По 14% горожан в числе наиболее значимых для них факторов выбора работы назвали эффективную систему управление и интересные задачи. Для 12% опрошенных важно наличие и состав компенсационного пакета.

Мужчины чаще выбирают работу, ориентируясь на уровень оплаты труда, перспективы карьерного роста и наличие интересных задач. Женщинам чаще важны такие факторы как адекватность начальства, удобство расположения и комфортная психологическая среда.

Самарцы до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста. Тем, кто старше, важнее стабильность компании, удобство ее расположения и хорошие отношения в коллективе.

Респонденты с зарплатой менее 50 тысяч рублей в месяц чаще оценивают новую работу по таким параметрам как стабильность, адекватность руководства, удобство расположения и психологический комфорт. Среди горожан с зарплатой более 100 тысяч рублей больше всего тех, кого прежде всего интересует уровень дохода на новом месте работы (78%).


Время проведения: 22 января — 8 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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