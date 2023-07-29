Я нашел ошибку
Главные новости:
Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых
Любителя покататься на чужом велосипеде из Тольятти ждет скамья подсудимых
Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики самарского и ульяновского филиалов компании «Россети Волга» работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
В Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района
В Самарской области разыскивается без вести пропавший житель Волжского района
Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары
Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары
Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти
Следы крови помоги полицейским задержать вора в Тольятти
Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей
Молодой сызранец отдал жуликам 100 тыс. рублей
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

29 июля 2023 11:49
145
Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представителb экономически активного населения из города.

Однозначно счастливым свое детство назвали 46% самарцев, скорее счастливым — еще 38%. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. 5% говорят, что на заре жизни были абсолютно несчастны.

Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (87 и 80% соответственно).

Горожане 35—44 лет называли свое детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Среди респондентов в возрасте от 45 лет больше всего уверенных в том, что их детские годы были абсолютно безоблачными (52%).

Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тыс. руб. (88 и 74% соответственно).

Опрошенные, у которых есть дети, рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных горожан (46 и 37% соответственно).

Время проведения: 21—26 июля 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
29 июля 2023, 10:20
С сексуальными домогательствами на работе сталкивались 15% жителей Поволжья
Обычно это проявлялось как неприличные высказывания или оскорбления, нежелательные прикосновения, а также принуждение к интимной близости. Общество
115
58% россиян были довольны своей первой работой
27 июля 2023, 11:59
58% россиян были довольны своей первой работой
59% россиян были официально оформлены на первой работе. Общество
309
Самарцы признались, что наличие (или отсутствие) отношений напрямую влияет на их самооценку
27 июля 2023, 11:22
Самарцы признались, что наличие (или отсутствие) отношений напрямую влияет на их самооценку
52% мужчин и 40% женщин из Самары ощущают себя комфортнее именно в отношениях. Общество
326
В центре внимания
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
29 июля 2023  12:01
В 2023 году в Самарской области заключено более трех тысяч социальных контрактов
166
На полях Самарской области идет уборка урожая
28 июля 2023  12:43
На полях Самарской области идет уборка урожая
344
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
580
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
3831
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
556
Весь список