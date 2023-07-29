Самарцы, чье детство было счастливым, зарабатывают больше

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представителb экономически активного населения из города.

Однозначно счастливым свое детство назвали 46% самарцев, скорее счастливым — еще 38%. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. 5% говорят, что на заре жизни были абсолютно несчастны.



Тех, кому детские годы запомнились в той или иной степени счастливыми, среди мужчин больше, чем среди женщин (87 и 80% соответственно).



Горожане 35—44 лет называли свое детство счастливым реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Среди респондентов в возрасте от 45 лет больше всего уверенных в том, что их детские годы были абсолютно безоблачными (52%).



Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тыс. руб. в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тыс. руб. (88 и 74% соответственно).



Опрошенные, у которых есть дети, рассказывали об абсолютно счастливом детстве чаще бездетных горожан (46 и 37% соответственно).



Время проведения: 21—26 июля 2023 года