Самарцы бесплатно смогут посетить Парк дружбы народов

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В Самаре 11 сентября отметят День дружбы народов. В Парке дружбы, который находится в жилом районе Волгарь, состоится этнофестиваль «Наследие народов».

На территории парка с 12:00 будут работать 4 тематические площадки: концертная, творческая, интерактивная и выставочно-просветительская.

На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы национальных общественных организаций и муниципальных образований Самарской области. Здесь же состоятся творческие мастер-классы по национальной хореографии для всех желающих.

В локации «Артель» пройдут мастер-классы по художественной обработке дерева и кожи, ковке, гончарному делу, лозоплетению, национальной росписи и другие. В локации «Ярмарочные ряды» расположатся выставки изделий декоративно-прикладного творчества.

Проверить знания о культуре народов Самарской области предложат на интеллектуальной игре «Этноквиз» с розыгрышем призов. Для юных гостей праздника организуют локацию «Дружное детство» с подвижными играми, анимационной программой и интерактивными мастер-классами.

На выставке «Народы Самарской области» гости и жители города смогут познакомиться с национальными костюмами, предметами быта, литературой на разных языках, а также коллекциями кукол в национальных костюмах, традиционных музыкальных инструментов, национальных головных уборов.

На территории этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов» также развернутся фотозоны в народном стиле, пишет 63.ру.

Вход на мероприятие свободный. Добраться до парка можно будет на бесплатных автобусах с 11:00 до 18:30.

Автобусы будут отправляться:

в Новокуйбышевске от ТРК «Сити Парк», проспект Победы, 1ж;

в Самаре от автостанции «Аврора»;

в Южном городе 1 — от остановки «Поликлиника» и «Школа».

Парк дружбы народов в Самаре открыли в сентябре 2021 года. Затем он поработал до ноября 2021 года, когда его закрыли на зиму. И в 2022 году открыли только в конце июня.