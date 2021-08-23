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Самарцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтовары

23 августа 2021 12:35
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Самарцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтовары

МТС изучила траты самарцев, связанные с приближением нового учебного года. Анализ расходов с карт клиентов показал, что с 1 по 15 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 2,3 раза и на 85% соответственно.

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.

Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,3 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 31% до 4950 рублей.

На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 85%, средний чек вырос на 54% до 420 рублей.

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки детской одежды (+79%), спортивной формы (+67%) и книг (+44%). Средние чеки также выросли во всех категориях: детская одежда – на 37% до 1815 рублей, спортивная одежда – в 2 раза до 3890 рублей, книжные магазины – на 40% до 535 рублей,

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 августа 2020-2021 годов по соответствующим МСС-кодам.

Теги: канцтовары подготовка к школе школьные пособия

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