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Самарцы активно скупают рассаду

25 марта 2021 10:32
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Самарцы активно скупают рассаду

Уже с начала года активные садоводы и огородники начинают заниматься растениями: в январе подготавливают тару и почву для рассады, а в феврале и марте уже высаживают семена, чтобы получить саженцы. Некоторые же соотечественники предпочитают покупать уже готовую рассаду: по данным Авито, в этом году россияне интересовались готовой рассадой на 38% активнее, чем в прошлом, а продавать ее на сайте стали в 2,4 раза чаще по сравнению с 2020 годом. Судя по количеству запросов на определенные саженцы на сайте, самыми популярными у россиян растениями в этом году станут клубника, помидоры и петунии.

Дачные будни у любителей садов и огородов начинаются задолго до “дачного сезона” — к подготовке приступают уже зимой: нужно создать условия для будущей рассады, закупить семена, посадить их и вырастить саженцы. Многие выращивают рассаду не только для своих огородов, но и на продажу, что пользуется спросом в интернете. Это подтверждается данными Авито: спрос на рассаду на сайте в последний месяц вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продавать ее в целом по России стали также намного больше: количество объявлений увеличилось в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики Авито выяснили, как саженцы каких растений стали наиболее востребованными у россиян, как часто их продают и сколько они стоят.

Дела огородные

Особой популярностью у россиян пользуется клубника - доля запросов на нее в общем спросе на саженцы составила целых 43%. Клубника в этом году приковала на 19% больше внимания россиян, а продавать ее стали в 4 раза чаще, чем в прошлом году. Купить рассаду многолетнего растения, богатого целым комплексом витаминов, можно в среднем за 20 рублей. В Самаре саженцы клубники продают в среднем за 50 рублей.

Закупкой саженцев “классики” российских огородов - огурцов и помидоров, в этом году озаботилось на 16% и 47% больше пользователей Авито соответственно. При этом помидоры заняли второе место по востребованности у россиян - 24% запросов на саженцы в категории “Растения” пришлось именно на них. Количество объявлений о продаже рассады сильно выросло по сравнению с прошлым годом - на 60% чаще стали продавать саженцы огурцов. Объявлений о продаже рассады томатов также появилось на 72% больше. Саженцы и огурца, и помидора можно купить на Авито в среднем за 35 рублей. В Самаре рассаду помидоров можно приобрести в среднем за 50 рублей. Помидоры в городе стали на 61% востребованнее в этом году, чем годом ранее.

Богатый антиоксидантами, микроэлементами и витаминами перец - одно из любимых растений на огородах россиян. В этом году он занял долю в 4% от общего спроса на рассаду. Растение очень продуктивное - оно может давать плоды с самого первого месяца высадки на протяжении практически всего лета и осени, вплоть до начала заморозков. Рассада перца в России в этом году стала на 61% более востребованной, при этом количество объявлений о ее продаже выросло на 95%. Купить такой саженец россияне могут в среднем за 50 рублей. Спрос на рассаду перца в Самаре вырос в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом, а купить саженец на сайте в городе можно в среднем за 30 рублей.

Еще один мастхэв на огороде любого россиянина - растение из семейства крестоцветных, капуста. Ее используют как в запасах на зиму, так и добавляют в свежем виде в борщи и салаты. Рассада капусты в этом году заинтересовала пользователей Авито в России на 23% больше, чем в прошлом году, а количество объявлений о ее продаже выросло на 40% по сравнению с 2020 годом. В среднем ее продают за 35 рублей.

Баклажаны - довольно капризные растения и часто подвергаются атаке насекомых на огороде, однако совсем не теряют популярности у россиян. Интересоваться рассадой баклажанов в этом году пользователи Авито стали на 55% больше, чем в прошлом году. Выбор рассады для желающих вырастить у себя на участке баклажаны стал шире практически в 2 раза - на 93%. Рассаду баклажанов можно купить в среднем за 35 рублей. В Самаре рассаду баклажанов продают в среднем за 30 рублей.

Некоторые россияне не прочь полакомиться свежей малиной или запастись вареньем и заморозкой на зиму. В этом году доля саженцев малины в общем спросе составила около 4%. В этом году спрос на рассаду малины подскочил на 61% по сравнению с прошлым годом, а предлагают свои саженцы на Авито в 2,9 раза больше россиян. Купить рассаду малины в этом году можно в среднем за 80 рублей. В Самаре саженцы продают в среднем за 50 рублей.

Полезные травы

Многие россияне высаживают на участке кустарники и травы для создания самодельных натуральных приправ. Розмарин, который занял 2% в общем спросе на саженцы, стал на 17% более востребованным у россиян в этом году, однако продают его пока на 6% реже, чем в прошлом. Цветы и листья растения часто используют как приправу к мясу, что интересно - розмарин не теряет аромат даже при длительной тепловой обработке, поэтому его можно использовать прямо в процессе запекания, тушения и жарки продуктов. Розмарин часто продают не только в виде рассады для высадки на участок, но и в горшках, чтобы растить его дома, на Авито его можно купить в среднем за 500 рублей.

Россияне, интересующиеся лекарственными растениями, часто обращают внимание на лаванду. Она обладает многими полезными свойствами – это и успокаивающее, и спазмолитическое действие, и облегчение протекания простудных заболеваний, если использовать высушенные листочки лаванды в виде отвара. В этом году спрос на рассаду лаванды вырос в 2 раза в целом по России, а продавать ее стали в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Купить саженцы лаванды на Авито можно в среднем за 150 рублей. В Самаре рассаду можно найти в продаже по средней цене в 150 рублей.

Мятой в этом году россияне интересуются на 19% чаще, чем в прошлом. Она полезна при тревожности, нарушениях сна и бессоннице, а также содержит витамин С. Ее используют как в отдельных отварах, так и в дополнение к чаю и даже коктейлям. Продают саженцы мяты в этом году на 70% чаще, чем в прошлом, а купить рассаду полезного растения можно в среднем за 100 рублей.

Цветы

Пестрые петунии своей яркостью могут оживить любой участок - за это их и любят многие россияне. Их доля в общем спросе на саженцы в разделе “Растения” составила 10%. Рассаду петуний в этом году желают приобрести на 52% больше пользователей Авито, чем в 2020 году. Выбор ярких цветов для всех желающих их приобрести в этом году увеличился на 92%, а продают их в среднем за 50 рублей. В Самаре саженец петунии можно приобрести в среднем за 12 рублей. Спрос на рассаду вырос в 3,7 раза.

Среди цветов в этом году внимание россиян также завоевали хризантемы - их доля в общем спросе на саженцы составила 7%. Их стали искать на Авито почти в 4 раза чаще, чем в прошлом году. Хризантемы представляют собой как однолетние, так и многолетние растения с цветками самых разных форм и расцветок в зависимости от конкретного сорта. Продавать их рассаду в этом году стали также намного больше, чем в прошлом, а именно в 9 раз. Саженец хризантемы можно купить в среднем за 15 рублей. Рассаду хризантем в Самаре продают в среднем за 100 рублей, а спрос на них вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Любимые многими садоводами гладиолусы в этом году еще не получили так много внимания, как другие цветы - их искали лишь на 3% больше пользователей, чем в прошлом году. Зато значительно расширился их выбор на сайте - на 28%, и у многих россиян еще есть шанс выбрать самый подходящий сорт гладиолуса, чтобы летом и осенью любоваться их цветением у себя на участке.

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