Самарцев приглашают к участию в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»

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Самарцы и гости города приглашаются к участию в творческом конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён» - главного символа Широкой Масленицы.

В прошлом году в конкурсе «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» приняли участие более 200 человек - это как индивидуальные авторы, так и целые коллективы. Конкурс подарил множество положительных эмоций как участникам, так и жителям и гостям города - порядка 150 маслён украсили площадь Куйбышева в день проводов русской зимы.

Городской открытый конкурс-выставка «Самарская Маслёна – гостья дорогая!» в этом году пройдет во второй раз. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы (семейные, дошкольные, школьные, студенческие).

Маслёны должны быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не менее 0,5 метров. При создании кукол допускается использование любых материалов и различных техник исполнения.

Номинации конкурса-выставки:

- оригинальное и самобытное авторское решение;

- соблюдение народных традиций обрядовой куклы;

- обрядовая кукла: современный взгляд;

- эко-кукла (из экологически чистых, природных материалов).

Для участия в конкурсе-выставке участникам необходимо заполнить заявку, сфотографировать свою работу и направить эти данные на адрес samara.maslena@gmail.com. Заявки принимаются с 20 февраля по 7 марта 2021 года.

По итогам конкурса жюри из числа профессиональных художников, специалистов в сфере прикладного творчества, декорирования, педагогов дополнительного образования, представителей Администрации Самары путем онлайн голосования выберет лучшие работы, эти арт-объекты будут выставлены на 13 и 14 марта 2021 года на площади им. В.В. Куйбышева. Все работы будут отмечены памятными дипломами, а победители – призами.

Подробнее ознакомится с положением о конкурсе, а также скачать заявку на участие можно здесь, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации