самарцев старше 35 лет раздражают иностранные слова в работе

135

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил мнение жителей Самары об использовании английской лексики в общении с коллегами.

По данным опроса, в котором поучаствовали 1800 жителей страны, лишь половина респондентов отметила, что употребляет англицизмы в профессиональном общении.

Каждый десятый из опрошенных в возрасте 45-55 лет не понимает смысла многих заимствований. Около 14% участников исследования в возрасте 35-44 года раздражаются, когда слышат иностранные слова в речи коллег, потому гораздо реже остальных используют англицизмы в деловой переписке и общении сами. Наиболее позитивно относятся к заимствованной лексике жители Самары, которым от 25 до 34 лет, в этой возрастной группе 67% респондентов ответили, что прибегают к англицизмам в работе сами и не против, когда их употребляют окружающие.

Самыми раздражающими для респондентов стали слова: синкаться (синхронизироваться), фолловить (следовать), засабмитить (передать на рассмотрение), аппрувить (одобрить или утвердить что-то), брейнштормить (проводить мозговой штурм), фиксить (проверить и исправить ошибки), факап (неудача, ошибка), пруф (доказательство), скипнуть (пропустить, не обратить внимания), дэй-офф (выходной). При этом, согласно результатам опроса, наиболее неприятно или непривычно звучащими россиянам кажутся именно заимствованные глаголы.

На вопрос, в какой рабочей отрасли иностранная лексика используется чаще, 35% людей сообщили, что в IT. Такое же количество опрошенных замечали англицизмы в маркетинге и сфере PR. Около 8% ответивших считают, что нередко иностранные слова употребляют в продажах. Заимствования непопулярны в медицине, банковском и финансовом секторах, а также в HR, лишь по 2% процента участников опроса указали, что сталкивались с иностранной лексикой в каждой из перечисленных сфер соответственно.