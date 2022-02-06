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Самарцев просят внимательнее относиться к пожарной безопасности зимой

6 февраля 2022 12:29
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Самарцев просят внимательнее относиться к пожарной безопасности зимой

Не оставлять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружать электропроводку – это одни из важных правил, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить пожар в холодное время года.

Основная доля пожаров и погибших на них людей приходится на жилой частный сектор. Основными причинами возгораний являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

С целью предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период инспекторами государственного пожарного надзора проводится ежедневная профилактическая работа в городах и районах области. Очередной рейд, прошел в п. Зубчаниновка Кировского внутригородского района г. Самары. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области напомнили жителям о соблюдении требований пожарной безопасности в жилье в период отопительного сезона и вручили иллюстрированные памятки на тему пожарной безопасности.

С начала этого года в Самаре произошло 106 пожаров, погибло 9 человек, пострадало 7 человек, один их них ребенок.

Гражданам необходимо помнить, что пожар легче предупредить, чем тушить. Для этого достаточно соблюдать правила пожарной безопасности.

 

Теги: МЧС

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