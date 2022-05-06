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Самарцев просят соблюдать меры безопасности во время проведения массовых мероприятий

6 мая 2022 10:29
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Самарцев просят соблюдать меры безопасности во время проведения массовых мероприятий

ГУ МВД России по Самарской области информирует жителей и гостей губернии о необходимости соблюдать меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сотрудниками полиции будет осуществляться охрана порядка и обеспечиваться общественная безопасность во время проводимых мероприятий во всех населенных пунктах Самарской области. Информируем, что на мероприятия запрещено проносить оружие, в том числе холодное, и предметы, схожие с ними; огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, все виды жидкостей в любых объемах и алкогольные напитки.
В случае возникновения нештатных ситуаций необходимо обратиться к ближайшему наряду полиции или по телефону 112, или дежурной части ГУ МВД России по Самарской  области 8(846)278-22-22.

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