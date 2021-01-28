Самарцев просят не оставлять машины около домов

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В Самаре очистку крыш многоквартирных домов от снега затрудняют сами жители. Об этом заявили чиновники. Горожан попросили не оставлять свои автомобили около жилых зданий.

— Просьба не парковать автотранспорт вблизи домов со скатными кровлями, а также под балконами и кондиционерами, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать тот факт, что личный транспорт осложняет работу коммунальных служб по очистке кровель, — сообщили в мэрии Самары.

А сами работники коммунальных служб, в свою очередь, призвали горожан быть внимательными и по возможности не подходить близко к стенам зданий, не заходить за сигнальные ограждения вблизи кровель и обледеневших сточных труб, пишет 63.ру.

В середине января работники прокуратуры Самары пришли к выводу, что снег в городе убирают некачественно. Первый заместитель прокурора области Игорь Харитонов объявил предостережение исполняющему обязанности главы Самары Владимиру Василенко о недопустимости подобных нарушений. Если они повторятся, руководство мэрии привлекут к административной ответственности.