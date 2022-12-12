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Самарцев просят быть осторожней с бытовым газом

12 декабря 2022 12:59
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Самарцев просят быть осторожней с бытовым газом

Современную жизнь невозможно представить без бытового газа. Голубое топливо применяется в газовых плитах для приготовления пищи и в газовых колонках для подогрева воды. Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: сжиженный в баллонах и городской магистральный газ. Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие специфический запах. Утечка газа может привести к отравлению человека и взрыву.

Чтобы предотвратить это, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает правила безопасности при пользовании бытовым газом.

Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.

Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.

Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.

Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.

Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04». И, еще:

- не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;

- горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;

- на ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

Причины утечки газа:

- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;

- неправильная установка газового оборудования;

- слабое крепление шланга;

- неполное закрытие крана;

- заливание огня водой;

- задувание огня сквозняком.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

При отравлении любым газом:

- болит, кружится голова;

- темнеет в глазах;

- шум в ушах;

- подкатывает тошнота.

Первая помощь:

- вынести пострадавшего на улицу;

- сделать искусственное дыхание;

- кратковременное вдыхание нашатырного спирта.

Правила обращения с газовыми баллонами

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.

После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

Будьте внимательны и осторожны.

Теги: МЧС

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