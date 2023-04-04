Самарцев призывают соблюдать правила безопасности в лесах

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В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной среднесуточной температуры воздуха с 01.04.2023 на землях лесного фонда Самарской области открыт пожароопасный сезон 2023 года. Вместе с тем постановлением Правительства Самарской области от 24.03.2023 № 228 с 01.04.2023 по 20.04.2023 на территории региона установлен особый противопожарный режим. При наступлении IV и V классов пожарной опасности в лесах министерством лесного хозяйства будет организована работа по введению ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Дополнительно информируем об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Так за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц - от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; на юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога и эти деяния причинили значительный ущерб и крупный ущерб, то в соответствии со статьей 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 300 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Для оперативного реагирования служб лесной охраны о возникающих природных пожарах, а также о нарушениях лесного законодательства просим сообщать по телефону горячей линии региональной диспетчерской службы лесной охраны Самарской области (8-846) 231-00-63 (круглосуточно).