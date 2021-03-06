Самарцев приглашают сделать лучший скворечник!

В конкурсе, который проводит Самарский зоопарк, могут принять участие все желающие. Оцениваются индивидуальные и коллективные работы. Номинации: «Самый уютный». «Самый креативный». «Приз зрительских симпатий»
Требования:
материал : изготовления – дерево; соблюдение основных правил при изготовлении скворечника;
мастерство исполнения: оригинальный дизайн, художественная идея (номинация «Самый креативный»);
на скворечнике должна быть этикетка, на которой необходимо указать ФИО участника, возраст, учебное заведение, номер контактного телефона.
Прием работ осуществляется до 30 марта включительно в научно-просветительском отделе зоопарка по адресу: ул. Ново-Садовая, 146.
По итогам конкурса жюри определит три призовых места. Победители будут награждены грамотами и сувенирами от зоопарка. Выставка работ и награждение победителей состоится 1 апреля в рамках Международного дня птиц.
Места проведения:
Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146
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