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Самарцев приглашают разработать новые решения социально-экономических задач с помощью искина

5 апреля 2021 13:50
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Самарцев приглашают разработать новые решения социально-экономических задач с помощью искина

В России стартует третий международный конкурс World AI&Data Challenge. 

Его особенность в том, что все предложенные решения размещены на открытом коде, а это значит, что любая компания, регион или государство могут внедрить понравившуюся практику у себя.

Традиционно AI&Data Challenge состоит из трёх этапов. Сначала страны, регионы, сообщества и вузы выдвигают интересующие их проблемы или ситуации на конкурс задач. Затем команды разработчиков и дата-аналитиков участвуют в конкурсе решений по поставленным задачам. На финальном этапе – конкурсе внедрений – постановщики задач вместе с разработчиками реализуют решения в регионах при поддержке международных экспертов.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко напомнил, что в этом году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» около 6 млрд рублей бюджетных средств будет инвестировано в создание общественных датасетов (наборов данных), поддержку цифровых стартапов и обучение. Вице-премьер отметил, что в ближайшее время будет утверждён второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями Правительства и бизнеса.

Главная задача конкурса, инициированного Агентством стратегических инициатив – найти решения, как с помощью больших данных повысить качество жизни людей. На сегодняшний день более 20 таких решений, предложенных на конкурсе, уже внедряются в 40 субъектах Российской Федерации, одно из них - в Самарской области. 

В этом году центром коллаборации специалистов в сфере IT и властных структур в Поволжье станет Самара. "Точка Кипения" Самарского университета послужит площадкой хакатона для всех "Точек Кипения" Приволжского федерального округа. 

Хакатон — это форум-марафон для программистов и других специалистов: дизайнеров, менеджеров, во время которого они решают какую-либо проблему на время.

Самарская "Точка Кипения" выбрана площадкой не случайно, - регион принимает активное участие в конкурсе цифровых решений и у "Точки Кипения" Самарского университета уже был опыт проведения хакатона. Тогда возможности использования больших данных для решения различных задач исследовали 88 человек.

За время своего существования конкурс World AI&Data Challenge собрал более 8 тысяч участников, представлено больше 100 решений для внедрения в регионах, 20 из которых – на открытом коде.  За два года количество вовлечённых в конкурс дата-специалистов выросло в шесть раз – в 2020 году в нём приняли участие более 6,5 тысячи разработчиков из 82 регионов России и 26 стран.

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Комментарии

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В Самаре продолжается усиленный контроль за соблюдением режима.
5 апреля 2021  16:31
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Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия будет объявлено позже. 
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