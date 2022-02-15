Самарцев приглашают пройти опрос по изучению условий ведения бизнеса и эффективности мер государственной поддержки

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Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области подготовлена анкета по изучению проблем предпринимательства на тему: «Условия ведения бизнеса и эффективности мер государственной поддержки в Самарской области в 2021 году».

Опрос необходимо пройти до 20 февраля 2022 по ссылке.

Прохождение данного опроса не займет более 5 минут, но поможет определиться с проблемами, препятствующими ведению бизнеса в регионе. Результаты анкетирования будут отражены в ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Дополнительная информация по телефону: 333-14-71 или по электронной почте: e-mail: samara@ombudsmanbiz.ru.

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