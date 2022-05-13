Самарцев приглашают принять участие в проекте «Сильные идеи для нового времени»

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Администрация Самары приглашает жителей принять участие в проекте, организуемым Агентством стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени»

Для реализации проекта создана цифровая крауд-платформа idea.asi.ru, где любой житель России может предложить свою идею по развитию страны и получить необходимую поддержку.

На крауд-платформе размещаются идеи по 7 предлагаемым направлениям:

1. Национальная социальная инициатива;

2. Национальная технологическая инициатива;

3. Национальная кадровая инициатива;

4. Национальная экологическая инициатива;

5. Развитие регионов;

6. Предпринимательство;

7. Открытый разговор.

Размещение идей осуществляется до 20 мая по ссылке: https://ideas.roscongress.org/.

Для участия в муниципальной сессии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/627515043836167c7fd6eb0d/.