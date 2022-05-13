Самарцев приглашают принять участие в проекте «Сильные идеи для нового времени»

Администрация Самары приглашает жителей принять участие в проекте, организуемым Агентством стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени»
Для реализации проекта создана цифровая крауд-платформа idea.asi.ru, где любой житель России может предложить свою идею по развитию страны и получить необходимую поддержку.
На крауд-платформе размещаются идеи по 7 предлагаемым направлениям:
Размещение идей осуществляется до 20 мая по ссылке: https://ideas.roscongress.org/.
Для участия в муниципальной сессии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/627515043836167c7fd6eb0d/.