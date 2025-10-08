Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке

44

Экспозиция "Романовы" Исторического парка "Россия - моя история" продолжает удивлять. Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.

Пётр I сообщает посетителям экспозиции о событиях времени его правления, создатель военной медицины Н.И. Пирогов тепло отзывается о героизме медицинских сестёр во время обороны Севастополя в ходе Крымской войны, а С.М. Прокудин-Горский красочно представляет первые опыты цветной фотографии в России на рубеже XIX и XX веков.

Пытливый посетитель Исторического парка сможет здесь же проверить свои знания истории нашего Отечества, используя возможности электронной викторины, размещённой на интерактивных киосках.

Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" исторического парка. Вход в экспозицию бесплатный до конца ноября 2025 года, сообщает пресс-служба самарского Исторического парка. 12+

Фото предоставлено пресс-службой Исторического парка "Россия-моя история"