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Самарцев приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности

19 января 2022 13:13
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Самарцев приглашают на весеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности

Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов стартует 20 января и продлится до 22 апреля 2022 года. Онлайн-уроки охватывают 18 тем разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы — эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Подключиться к онлайн-урокам можно как группой (классом), так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе с учениками участвует в занятии. Чтобы послушать его из дома, учащимся нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта dni-fg.ru 

В 2021 году к онлайн-урокам финансовой грамотности Банка России присоединились около 25 тыс. учреждений образования, занятия собрали более 4,76 млн просмотров.

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